Leicester City, evinde Liverpool'u devirdi

Premier Lig'in 20. haftasında Leicester City, sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup etti.

, Fotoğraf; EPA
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Leicester City, evinde Liverpool'u devirdi
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29 Aralık 2021 01:19
İngiltere Premier Lig'in 20. hafta karşılaşmasında Leicester City, sahasında Liverpool ile karşı karşiya geldi.

King Power'da oynanan maçı Leicester City 1-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Maçın 15. dakikada Mohamed Salah'ın kullandığı bir penaltı golle sonuçlanmazken ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda sessizliği 59. dakikada Lookman'ın golü bozarken Leicester City, sahasında Liverpool karşısında öne geçmeyi başardı. Liverpool özellikle bu golün ardından gol bulmak için büyük çaba sarf etmesine rağmen topu filelerle buluşturamadı ve maç 1-0 Leicester City üstünlüğüyle bitti.

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada oynayamadı.

Bu sonucun ardından Leicester City 25 puana yükselirken Liverpool ise 41 puanda kaldı ve zirve yolunda ağır bir darbe aldı.


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