Leicester City'den savunmaya takviye

Leicester City, Atalanta'dan 22 yaşındaki savunma oyuncusu Caleb Okoli'yi kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Leicester City'den savunmaya takviye
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09 Temmuz 2024 17:46
İngiltere'de yeniden Premier Lig'e yükselen Leicester City, savunmasını Caleb Okoli ile güçlendirdi.

İngiliz ekibi, Atalanta forması giyen 22 yaşındaki futbolcuyu 15 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Leicester City, genç savunma oyuncusuyla ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Transferinin ardından konuşan Okoli, "Yaptığım seçimden dolayı çok mutluyum. Premier Lig'de oynayacağım için çok heyecanlıyım. Yeni takımımla çalışmaya başlamak için kendimi hazır hissediyorum." dedi.

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