Leicester City'de Steve Cooper dönemi

Leicester City, teknik direktörlük görevine Steve Cooper'ın getirildiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Leicester City'de Steve Cooper dönemi
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20 Haziran 2024 12:27
Son güncelleme 20 Haziran 2024 16:08
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de teknik direktörlük görevine Steve Cooper getirildi.

Geçen sezon Premier Lig'e yükselen takımdan yapılan açıklamada, "44 yaşındaki Galli teknik direktör Steve Cooper ile 3 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.

Cooper, son olarak Eylül 2021-Aralık 2023 arasında Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ı çalıştırmıştı.

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