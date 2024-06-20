Leicester City'de Steve Cooper dönemi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de teknik direktörlük görevine Steve Cooper getirildi.
Geçen sezon Premier Lig'e yükselen takımdan yapılan açıklamada, "44 yaşındaki Galli teknik direktör Steve Cooper ile 3 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.
Cooper, son olarak Eylül 2021-Aralık 2023 arasında Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ı çalıştırmıştı.
Geçen sezon Premier Lig'e yükselen takımdan yapılan açıklamada, "44 yaşındaki Galli teknik direktör Steve Cooper ile 3 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.
Cooper, son olarak Eylül 2021-Aralık 2023 arasında Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ı çalıştırmıştı.
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