Leicester City'de Rodgers dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de Brendan Rodgers dönemi sona erdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, karşılıklı anlaşma ile Rodgers ile yolların ayrıldığı belirtildi.
50 yaşındaki teknik adam, 2019 yılından bu yana Leicester City'de görev alıyordu.
Bu sezon ligde beklentilerin altında kalan Leicester City, 28 maçta topladığı 25 puanla 18. sırada yer alıyor.
Kulüpten yapılan açıklamada, karşılıklı anlaşma ile Rodgers ile yolların ayrıldığı belirtildi.
50 yaşındaki teknik adam, 2019 yılından bu yana Leicester City'de görev alıyordu.
Bu sezon ligde beklentilerin altında kalan Leicester City, 28 maçta topladığı 25 puanla 18. sırada yer alıyor.
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