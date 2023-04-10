Leicester City'de kritik görüşme; Rafa Benitez!

Leicester City'de Brendan Rodgers'tan boşalan teknik direktör koltuğu için en güçlü adayın Rafael Benitez olduğu yazıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Leicester City'de kritik görüşme; Rafa Benitez!
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10 Nisan 2023 14:32
Alınan üst üste olumsuz sonuçlar sonrasında Brendan Rodgers ile yollarını ayıran Leicester City'de yeni teknik direktör arayışları sürüyor.

Fabrizio Romano'ya göre; Leicester'da teknik direktörlük için Rafa Benitez ile görüşüldüğü belirtildi.

Başarılı teknik adam ile görüşmelerin devam ettiği belirtilirken, kısa sürede bir sonuca varılabileceği aktarıldı.

Ayrıca, son olarak Leeds United'ı çalıştıran Jesse Marsch'ın İngiliz ekibinin gündeminde yer almadığı da kaydedildi.

İspanyol çalıştırıcı Rafa Benitez, Real Madrid, Inter, Chelsea, Liverpool ve Napoli gibi dev kulüplerde teknik direktörlük yaptı. Son olarak Everton'ı çalıştıran Benitez, yaklaşık 1 yıldır takım çalıştırmıyor.

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