Leicester City Chelsea'yi devirdi maç fazlasıyla lider oldu

İngiltere Premier Lig'in 18. hafta maçında Leicester City, sahasında Chelsea'yi konuk etti.King Power Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Leicester City 2-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.Karşılaşmanın 6. dakikada Ndidi'nin şık golüyle öne geçen Leicester City, 41. dakikaya gelindiğinde Maddison ile skoru 2-0'a taşıdı ve ilk yarı bu şekilde sona erdi.İkinci yarıda Chelsea, Hakim Ziyech ve Timo Werner'i oyuna sürerek başlarken gol bulmak için ciddi çaba sarf etti. Leicester City skor avantajını iyi kullanarak gol yemeden maçı tamamlamayı bildi ve üç puanı almayı başardı.Milli futbolcularımız Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder, Leicester City'de maçı yedek kulübesinde tamamladı.Bu sonucun ardından Leicester City 38 puana yükseldi ve maç fazlasıyla lider oldu. Chelsea ise bu sezonki istikrarsız performansının bir yansıması olarak 29 puanda kaldı.