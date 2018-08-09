Leicester City, Çağlar Söyüncü'yü kaptı

Premier League
ekiplerinden Leicester City
, Ada'da transferin son gününde bombayı patlattı. Leicester City, Bundesliga ekiplerinden Freiburg
forması giyen Çağlar Söyüncü
transferini açıkladı.
İngiliz basınına göre Leicester City, milli oyuncunun transferi için kulübü Freiburg'a 21 milyon euro
ödeyecek. 22 yaşındaki Çağlar, İngiliz ekibi ile 5 yıllık sözleşme
imzaladı.
Çağlar Söyüncü'nün adın son dönemde Arsenal ile de anılmıştı.ALTINORDU DA BU TRANSFERDEN KAZANDI
Çağlar Söyüncü'nün Freiburg'tan önceski takımı Altınordu
da bu transferden para kazanacak. Altınordu, Freiburg ile yaptığı sözleşme gereği bu transferden %25 pay (Yaklaşık 5,25 milyon euro) alacak.
Kaynak: Sporx.com dış haberler