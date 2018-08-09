Leicester City, Çağlar Söyüncü'yü kaptı

ALTINORDU DA BU TRANSFERDEN KAZANDI

ekiplerinden, Ada'da transferin son gününde bombayı patlattı. Leicester City, Bundesliga ekiplerindenforması giyentransferini açıkladı.İngiliz basınına göre Leicester City, milli oyuncunun transferi için kulübü Freiburg'aödeyecek. 22 yaşındaki Çağlar, İngiliz ekibi ileimzaladı.Çağlar Söyüncü'nün adın son dönemde Arsenal ile de anılmıştı.Çağlar Söyüncü'nün Freiburg'tan önceski takımıda bu transferden para kazanacak. Altınordu, Freiburg ile yaptığı sözleşme gereği bu transferden