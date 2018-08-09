Leicester City, Çağlar Söyüncü'yü kaptı

Leicester City, Milli stoperimiz Çağlar Söyüncü'yü transfer ettiğini açıkladı.

09 Ağustos 2018 20:04
Leicester City, Çağlar Söyüncü'yü kaptı
Premier League ekiplerinden Leicester City, Ada'da transferin son gününde bombayı patlattı. Leicester City, Bundesliga ekiplerinden Freiburg forması giyen Çağlar Söyüncü transferini açıkladı.
İngiliz basınına göre Leicester City, milli oyuncunun transferi için kulübü Freiburg'a 21 milyon euro ödeyecek. 22 yaşındaki Çağlar, İngiliz ekibi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Çağlar Söyüncü'nün adın son dönemde Arsenal ile de anılmıştı.

ALTINORDU DA BU TRANSFERDEN KAZANDI

Çağlar Söyüncü'nün Freiburg'tan önceski takımı Altınordu da bu transferden para kazanacak. Altınordu, Freiburg ile yaptığı sözleşme gereği bu transferden %25 pay (Yaklaşık 5,25 milyon euro) alacak.



Kaynak: Sporx.com dış haberler

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