Leicester City, Çağlar'ın yerini Türkiye'den dolduracak

Premier Lig'de mücadele eden Leicester City, Fenerbahçeli Attila Szalai'yi transfer listesine aldı.
İngiliz medyasında yer alan haberde, 24 yaşındaki stoper için sezon sonunda hamle yapılmasının planlandığı bildirildi.
Szalai, Ocak 2021'de geldiği Fenerbahçe'de 90 maça çıkıp, 5 gol3 asiste imza attı. Macar stoper bu sezon 25 maçın tamamında süre aldı ve 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.
İngiliz medyasında yer alan haberde, 24 yaşındaki stoper için sezon sonunda hamle yapılmasının planlandığı bildirildi.
Szalai, Ocak 2021'de geldiği Fenerbahçe'de 90 maça çıkıp, 5 gol3 asiste imza attı. Macar stoper bu sezon 25 maçın tamamında süre aldı ve 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.