Leicester City, Çağlar'ın yerini Türkiye'den dolduracak

Premier Lig ekiplerinden Leicester City, sezon sonunda takımda ayrılması beklenen Çağlar Söyüncü'nün yerini Fenerbahçeli Attila Szalai ile doldurmayı planlıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Leicester City, Çağlar'ın yerini Türkiye'den dolduracak
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25 Kasım 2022 11:29
Premier Lig'de mücadele eden Leicester City, Fenerbahçeli Attila Szalai'yi transfer listesine aldı.

İngiliz medyasında yer alan haberde, 24 yaşındaki stoper için sezon sonunda hamle yapılmasının planlandığı bildirildi.

Szalai, Ocak 2021'de geldiği Fenerbahçe'de 90 maça çıkıp, 5 gol3 asiste imza attı. Macar stoper bu sezon 25 maçın tamamında süre aldı ve 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.

 
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