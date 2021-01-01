Legler: "Doğu'da, Brooklyn'i durdurabilecek bir takım yok!"

ESPN analisti Tim Legler, Doğu Konferansı'ndaki hiçbir takımın Brooklyn Nets'i durduramayacağını iddia etti.



Yakın zamanda SiriusXM NBA Radio'da konuşan Legler, Doğu Konferansı playoffları'nda Nets'i eleyebilecek hiçbir takımın olmadığını belirterek, bunun sebebini de büyük yıldızlarının hücumdaki üstünlüğü olarak gösterdi:



"Bu üç adamın etrafına kimi koyarsanız koyun... Durant, Kyrie ve James Harden, beraber formda oldukları ve dört tur boyunca sağlıklı kaldıkları takdirde, rakiplerin savunma tarafında çok büyük efor sarfetmeleri gerekecek.



Hücumda sizi her seviyede alt edebilecek üç adamdan bahsediyoruz. Bire bir oynayabiliyorlar, üçlük atabiliyorlar, hızlı hücumda çok iyiler, ikili oyun oynayabiliyorlar ve faul çizgisine de gidebiliyorlar. Ne pahasına olursa olsun, bu adamların üçü de hücumda her şeyi yapabiliyor.



O kadar dinamik bir üçlü ki, hiçbir takım bununla başa çıkmak için yeterli savunmaya sahip değil..."



