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Leganes, Diego Reyes transferini açıkladı!

La Liga ekibi Leganes, Fenerbahçe'den Diego Reyes'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Leganes, Diego Reyes transferini açıkladı!
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01 Şubat 2019 02:34
Leganes, Fenerbahçe'den stoper Diego Reyes'i renklerine bağladığını duyurdu.

La Liga ekibi, Diego Reyes ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

2020 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan Reyes için konuşan menajer Bunge, ''Diego Reyes 6 ay sonra Fenerbahçe'ye dönecek ancak orada devam edip etmeyeceğini o zaman göreceğiz. Şu an bunu düşünmüyoruz. Kiralık sözleşmesi bittiğinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz'' ifadelerini kullandmıştı.

FENERBAHÇE DUYURMUŞTU

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama...

''Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu Diego Reyes'in kiralık olarak transferi konusunda La Liga ekiplerinden Club Deportivo Leganes ile anlaşma sağlamıştır.

Oyuncumuz Diego Reyes bu sezon sonuna kadar Club Deportivo Leganes takımı için mücadele edecektir.

Futbolcumuz Diego Reyes'e başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.''

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