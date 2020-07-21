Leeds United, Premier Lig'e büyük bir transferle geliyor: Cavani!

İngiltere Premier Lig'e 16 yıl aradan sonra yükselen Leeds United'da başkan Andrea Radrizzani transfer gündemiyle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Leeds United, Premier Lig'e büyük bir transferle geliyor: Cavani!
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21 Temmuz 2020 21:31
Premier Lig'e yükselen Leeds United'ın sahibi Andrea Radrizzani, transfer dedikodularına yanıt verdi.

Zlatan Ibrahimovic'i transfer etmelerinin zor olduğunu belirten Radrizzani, "Onu Ocak ayında almaya çalıştık ancak Milan'a gitti. Bence artık çok geç, İngiliz futbolu çok farklı" dedi.

PSG ile sözleşmesi biten Edinson Cavani ile ilgili de görüşleri sorulan kulüp sahibi, "Cavani İngiltere'ye adapte olabilecek bir oyuncu. Hocayla onun hakkında hiç konuşmadım ancak bonservisi elinde bir oyuncu, onu düşüneceğiz" ifadelerini kullandı.

Leeds United, 16 yıllık özleminin ardından geçtiğimiz hafta Premier Lig'e geri dönmüştü.



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