Aradönemi için çalışmalarını sürdüren'denve, Leeds United'ın radarına girdi.İngiliz medyasındaki habere göre; Championship ekiplerinden Leeds United, Fenerbahçe'den iki futbolcuyu radarına aldı.Leeds United'ın, Sarı-Lacivertli futbolcular Bright Osayi-Samuel ve Ryan Kent ile ilgilendiği kaydedildi. İngiliz kulüp, önümüzdeki hafta iki oyuncu için Fenerbahçe yönetiminin kapısını çalacak.Ocak 2021'de QPR'den Fenerbahçe'ye transfer olan Bright Osayi-Samuel, bu sezon 24 resmi maçta görev aldı. 26 yaşındaki sağ bek 2 kez rakip fileleri havalandırırken, 4 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi. Osayi-Samuel 7 mücadelede ise sarı kart gördü.Sezon başında Rangers'tan transfer edilen Ryan Kent beklenen performansın altında kaldı. Hocası İsmail Kartal'dan istediği dakikaları alamayan İngiliz futbolcunun Sarı-Lacivertli takımda mutsuz olduğu da iddia edildi. Kent bu sezon yeni takımı ile 15 maçta süre bulabildi. 1 kez gol sevinci yaşayan 27 yaşındaki sol kanat, 2 defa arkadaşlarına son pası veren isim oldu.