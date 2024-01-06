Leeds United, Fenerbahçeli iki yıldızın peşinde

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Championship ekiplerinden Leeds United, Fenerbahçe'den Bright Osayi-Samuel ve Ryan Kent'i transfer listesine aldı. Detaylar...

, Fotoğraf; Imago
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Leeds United, Fenerbahçeli iki yıldızın peşinde
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06 Ocak 2024 12:21
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den Bright Osayi-Samuel ve Ryan Kent, Leeds United'ın radarına girdi.

İngiliz medyasındaki habere göre; Championship ekiplerinden Leeds United, Fenerbahçe'den iki futbolcuyu radarına aldı.

KAPIYI ÇALACAKLAR

Leeds United'ın, Sarı-Lacivertli futbolcular Bright Osayi-Samuel ve Ryan Kent ile ilgilendiği kaydedildi. İngiliz kulüp, önümüzdeki hafta iki oyuncu için Fenerbahçe yönetiminin kapısını çalacak.

OSAYI-SAMUEL'İN PERFORMANSI

Ocak 2021'de QPR'den Fenerbahçe'ye transfer olan Bright Osayi-Samuel, bu sezon 24 resmi maçta görev aldı. 26 yaşındaki sağ bek 2 kez rakip fileleri havalandırırken, 4 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi. Osayi-Samuel 7 mücadelede ise sarı kart gördü.

RYAN KENT'İN PERFORMANSI

Sezon başında Rangers'tan transfer edilen Ryan Kent beklenen performansın altında kaldı. Hocası İsmail Kartal'dan istediği dakikaları alamayan İngiliz futbolcunun Sarı-Lacivertli takımda mutsuz olduğu da iddia edildi. Kent bu sezon yeni takımı ile 15 maçta süre bulabildi. 1 kez gol sevinci yaşayan 27 yaşındaki sol kanat, 2 defa arkadaşlarına son pası veren isim oldu. 

 

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