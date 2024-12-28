Leeds United'dan Filistin tezahüratına kınama

Leeds United, bazı taraftarlarının İsrailli futbolcuları Manor Solomon için söylediği Filistin karşıtı tezahüratı kınadı.



Solomon'a sevgilerini göstermek isterken ayrımcılık içeren sözler sarf eden Leeds United taraftarları yaptıkları tezahüratta, "Aklımda Manor Salomon var ve o Filistin'den nefret ediyor" ifadelerini kullanarak büyük tepki çekmişti.



KULÜPTEN KINAMA GELDİ



Konu hakkında kulübün kayıtsız kalamayacağını söyleyen Leeds United basın sözcüsü, " Kulüp bu davranışı kınıyor. Her türlü ayrımcılığa karşı sıfır tolerans politikasına sahibiz." ifadelerini kullandı.