Leeds United'da beklenen oldu ve Bielsa ile yollar ayrıldı!

İngiltere Premier Lig takımı Leeds United'da teknik direktör Marcelo Bielsa yollar ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Leeds United'da beklenen oldu ve Bielsa ile yollar ayrıldı!
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27 Şubat 2022 14:10
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United'da flaş bir ayrılık yaşandı...

Leeds, 2 sezon önce takımı Premier Lig'e çıkaran Marcelo Bielsa ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Takımının başında çıktığı son 6 maçtan sadece 1 puan çıkarabilen Bielsa'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Geçen yıl Premier Lig'deki ilk sezonunda takımını 9. sıraya taşıyan tecrübeli teknik direktör; Leeds United, 23 puanla 16. sıradayken görevden ayrıldı.

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