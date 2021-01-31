İngiltere Premier Lig'de Leicester City ile Leeds United karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla konuk ekip Leeds United oldu.



Leicester City'nin golünü 13. dakikada Harvey Barnes kaydetti. Leeds United'ın golleri 15. dakikada Stuart Dallas, 70. dakikada Patrick Bamford ve 84. dakikada Jack Harrison'dan geldi.



Ev sahibi Leicester City'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder, maça yedek kulübesinde başladı. Çağlar Söyüncü ikinci yarının başında oyuna girdi. Cengiz Ünder 80. dakikada oyuna dahil oldu.



Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Leeds United puanını 29'a yükseltti. Yedi maç sonra kaybeden Leicester City 39 puanda kaldı.



İngiltere Premier Lig'de Leicester City, Fulham'a konuk olacak. Leeds United, Everton'ı ağırlayacak.



