Leeds United, Alioski'ye veda etti

Galatasaray ve Trabzonspor'un gündemindeki Alioski, Leeds United'dan resmen ayrıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Leeds United, Alioski'ye veda etti
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05 Temmuz 2021 19:14
Süper Lig'de Galatasaray ve Trabzonspor 'un transfer hedeflerinden biri olarak gösterilen Kuzey Makedon oyuncu Ezgjan Alioski, Leeds United ile yollarını resmen ayırdı.

Leeds United, resmi sitesi üzerinde 4 yıl görev yapan oyuncuya teşekkür mesajı yayımladı ve oyuncuya yaptıkları tekliflerin kabul edilmemesi üzerine veda kararı alındığını duyurdu.

Leeds United'daki 4 yıllık kariyeri sona eren 29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle çıktığı toplam 38 maçta 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.


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