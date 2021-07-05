Leeds United, Alioski'ye veda etti

Süper Lig'de Galatasaray ve Trabzonspor 'un transfer hedeflerinden biri olarak gösterilen Kuzey Makedon oyuncu Ezgjan Alioski, Leeds United ile yollarını resmen ayırdı.



Leeds United, resmi sitesi üzerinde 4 yıl görev yapan oyuncuya teşekkür mesajı yayımladı ve oyuncuya yaptıkları tekliflerin kabul edilmemesi üzerine veda kararı alındığını duyurdu.



Leeds United'daki 4 yıllık kariyeri sona eren 29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle çıktığı toplam 38 maçta 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.



