Leeds United'a 27,9 milyon euroluk ceza

FIFA, Leeds United'a Jean-Kevin Augustin'in sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesi 27,9 milyon euro ceza kesti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Leeds United'a 27,9 milyon euroluk ceza
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11 Nisan 2023 03:07
FIFA, Leeds United'a haksız sözleşme feshi nedeniyle rekor ceza kesti.

Kulüpten 2020 yılında gönderilen Jean Kevin Augustin'in hakedişlerinin ödenmemesi ve haksız fesih yapıldığı gerekçesiyle FIFA, Leeds United'a rekor ceza verdi. Oyuncunun Leeds ile yaptığı sözleşmenin 5 yıllık bedelinin tamamının ödenmesine hükmedilirken bahsedilen rakamın 27.9 milyon euro olduğu ifade edildi.

25 yaşındaki forvet 2020 Temmuz'unda Leeds'e 21 milyon euroya transfer edilmiş ve 3 ay sonra Nantes'a kiralanmıştı. Augustin şu sıralarda Basel'de forma giyiyor.

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