Leeds United, 16 yıl sonra Premier Lig'de!

İngiltere Championship'te 45. hafta mücadelesinde West Bromwich Albion, deplasmanda Huddersfield'a 2-1 mağlup oldu ve Leeds United, bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Premier Lig'e yükseldi.

Haber; Sporx.com
Leeds United, 16 yıl sonra Premier Lig'de!
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17 Temmuz 2020 22:01
 

İngiltere Championship'te lider konumda bulunan Leeds United, 16 yıl aranın ardından yeniden Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Championship'te en yakın rakibi ikinci sıradaki West Bromwich Albion'un deplasmanda Huddersfield Town'a 2-1 yenilmesinin ardından 87 puanlı Leeds United, ligi ilk iki sıra içinde tamamlamayı garantileyerek Premier Lig bileti aldı.

Son iki haftasına gelinen Championship'te Leeds United, pazar günü deplasmanda Derby County karşısında şampiyonluğu garantilemek için sahaya çıkacak.

İngiltere 1. Futbol Ligi'nde 3 şampiyonluğu bulunan Leeds United, son olarak 2003-04 sezonunda Premier Lig'de mücadele etmişti.



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