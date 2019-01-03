Leeds taraftarlarından Galatasaray transfer mesajı!

Championship takımlarındanforması giyen'un ismininile anılması, Leeds taraftarlarını sinirlendirdi.Leeds taraftarları, 2000 yılında UEFA'da Galatasaray ile oynanan maçta çıkan kavgayı hatırlatarak futbolcunun Galatasaray'a bu nedenden dolayı gidemeyeceğini belirtti.İngiliz basınına konuşan taraftarlardan George Dagless, ''Roofe, hayatta Galatasaray'a gidemez. Takımdan ayrılması zaten saçma olur. Ama illa gidecekse bu takım, malum sebeplerden dolayı Galatasaray olmaz.'' sözlerini kullandı.Alfie Burns ise ''Böyle bir transferin gerçekleşme şansı yok. Leeds, Galatasaray ile masaya oturamaz. Bunu yaparlarsa taraftarlar çok sinirlenir.'' dedi. George Harbey ise ''Hayatımı ortaya koyarım ki bu transfer olmayacak. Leeds, Galatasaray ile pazarlık yapmaz. Roofe, oraya giderse aptallık yapmış olur. Zaten Türkiye'ye gitmek de anlamsız bir hareket.'' diye konuştu.Forvet pozisyonunda görev alan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Championship'te 20 maçta 13 gol atma başarısı gösterdi.