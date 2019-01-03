Leeds taraftarlarından Galatasaray transfer mesajı!

Championship takımlarından Leeds United forması giyen Kemar Roofe'un isminin Galatasaray ile anılması, Leeds taraftarlarını sinirlendirdi.
Leeds taraftarları, 2000 yılında UEFA'da Galatasaray ile oynanan maçta çıkan kavgayı hatırlatarak futbolcunun Galatasaray'a bu nedenden dolayı gidemeyeceğini belirtti.
''GALATASARAY HAYATTA OLMAZ!''
İngiliz basınına konuşan taraftarlardan George Dagless, ''Roofe, hayatta Galatasaray'a gidemez. Takımdan ayrılması zaten saçma olur. Ama illa gidecekse bu takım, malum sebeplerden dolayı Galatasaray olmaz.'' sözlerini kullandı.
''GİDERSE APTALLIK YAPMIŞ OLUR''
Alfie Burns ise ''Böyle bir transferin gerçekleşme şansı yok. Leeds, Galatasaray ile masaya oturamaz. Bunu yaparlarsa taraftarlar çok sinirlenir.'' dedi. George Harbey ise ''Hayatımı ortaya koyarım ki bu transfer olmayacak. Leeds, Galatasaray ile pazarlık yapmaz. Roofe, oraya giderse aptallık yapmış olur. Zaten Türkiye'ye gitmek de anlamsız bir hareket.'' diye konuştu.
Forvet pozisyonunda görev alan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Championship'te 20 maçta 13 gol atma başarısı gösterdi.
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Leeds taraftarları, 2000 yılında UEFA'da Galatasaray ile oynanan maçta çıkan kavgayı hatırlatarak futbolcunun Galatasaray'a bu nedenden dolayı gidemeyeceğini belirtti.
''GALATASARAY HAYATTA OLMAZ!''
İngiliz basınına konuşan taraftarlardan George Dagless, ''Roofe, hayatta Galatasaray'a gidemez. Takımdan ayrılması zaten saçma olur. Ama illa gidecekse bu takım, malum sebeplerden dolayı Galatasaray olmaz.'' sözlerini kullandı.
''GİDERSE APTALLIK YAPMIŞ OLUR''
Alfie Burns ise ''Böyle bir transferin gerçekleşme şansı yok. Leeds, Galatasaray ile masaya oturamaz. Bunu yaparlarsa taraftarlar çok sinirlenir.'' dedi. George Harbey ise ''Hayatımı ortaya koyarım ki bu transfer olmayacak. Leeds, Galatasaray ile pazarlık yapmaz. Roofe, oraya giderse aptallık yapmış olur. Zaten Türkiye'ye gitmek de anlamsız bir hareket.'' diye konuştu.
Forvet pozisyonunda görev alan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Championship'te 20 maçta 13 gol atma başarısı gösterdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın