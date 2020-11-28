Leeds galibiyet hasretini Everton'a karşı dindirdi

Premier Lig'in 10. hafta mücadelesinde Everton ile Leeds United, Goodison Park'ta karşılaştı. Deplasman ekibi maçı 1-0 kazandı.



Leeds United'ın golü 79. dakikada Raphinha'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Leeds, puanını 14'e yükseltti. Everton ise, 16 puanda kaldı.



Everton, Premier Lig'in 11. haftasında Burnley ile deplasmanda karşılaşacak. Leeds United ise aynı haftada Chelsea deplasmanına gidecek.



DEVLERİN İLK MAÇI



Bu maçla birlikte Carlo Ancelotti ve Marcelo Bielsa kariyerlerinde ilk kez karşı karşıya geldiler.



Son 3 maçında 2 kez yenilen ve 1 kez berabere kalan Leeds, 3 maçlık galibiyet hasretini bu maçla bitirdi.



