Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Lee: "KOVID-19 aşısı oldum, ama pozitif çıktım"

Golden State Warriors guardı Damion Lee, aşılanmasına rağmen KOVID-19 testinin pozitif çıktığını ve dönüşü için bir zaman çizelgesi olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors guardı Damion Lee, aşılanmasına rağmen KOVID-19 testinin pozitif çıktığını ve dönüşü için bir zaman çizelgesi olmadığını söyledi.

Lee, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Aşıyı Mart ayının ortasında olmuştum, ama esasen bu sadece nadir görülen bir gelişme. Şu anda, geri dönüp oynamam için yakın gelecekte belirli bir tarih bulunmuyor."

Lee en son 19 Nisan'da forma giymiş, 22 Mart'ta aşı olmuş ve 21 Nisan'da testi pozitif çıkmıştı.

Warriors'ın antrenman tesisine geri dönme izni alan Lee'nin, halen bazı semptomlar yaşadığı için basketbol faaliyetlerine geri dönmediği de açıklandı.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal