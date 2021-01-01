Lee: "KOVID-19 aşısı oldum, ama pozitif çıktım"

Golden State Warriors guardı Damion Lee, aşılanmasına rağmen KOVID-19 testinin pozitif çıktığını ve dönüşü için bir zaman çizelgesi olmadığını söyledi.



Lee, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:



"Aşıyı Mart ayının ortasında olmuştum, ama esasen bu sadece nadir görülen bir gelişme. Şu anda, geri dönüp oynamam için yakın gelecekte belirli bir tarih bulunmuyor."



Lee en son 19 Nisan'da forma giymiş, 22 Mart'ta aşı olmuş ve 21 Nisan'da testi pozitif çıkmıştı.



Warriors'ın antrenman tesisine geri dönme izni alan Lee'nin, halen bazı semptomlar yaşadığı için basketbol faaliyetlerine geri dönmediği de açıklandı.



