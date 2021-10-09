Leclerc: 'Türkiye'deki Tifosiler çok mutlu etti'

Ferrari pilotu Charles Leclerc, İstanbul Park'taki sıralama turlarında 3. sırayı almasının ardından açıklamalarda bulundu.



İşte Charles Leclerc'in sözleri:



"Zorlu bir yarış olacak. Sabah yağmur beklentisi var. Öğleden sonra şartlar zorlu olabilir. İlginç bir yarış olacak. Düşük yere basma gücü seviyesi olan bir araç ayarıyla çıktık. Bu şartlarda ideal belki bu değildi. Zemin kaygandı. Yarın için doğru karar bu olacak. Neler olacak göreceğiz.



Türkiye'de 'Tifosi'leri görmek harikaydı. Onların desteğini hissettirmek çok iyi hissettirdi. Çok fazla Ferrari bayrağı vardı. Ekstra motivasyon veriyor bu durum. Onlar için çok iyi bir yarış çıkarmaya çalışacağız."



