Leclerc: "Bugün felaketti, istediklerimizi yapamadık"

Charles Leclerc ve Sabastian Vettel, İstanbul GP'de sıralama turlarında 14. ve 12. sırayı kazandılar.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Leclerc: 'Bugün felaketti, istediklerimizi yapamadık'
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14 Kasım 2020 17:54
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde 2. sıralama turu seansında elenen Ferrari pilotları açıklamalarda bulundu.

Leclerc açıklamasında; "Aracın performansını açıklayamam, sabah çok iyiydik, bugün kötüydük. Öğleden sonrası bizim için felaketti. Bir türlü lastikleri çalıştıramadık, yol tutuşu yakalayamadık. Seansın tamamında çok zorlandık." dedi.

Vettel ise; "Yarışı göreceğiz. Hava şartlarını da görmek lazım, her şey olabilir. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Zemin çok kaygan ama bu herkes için aynı." diyerek konuştu.



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