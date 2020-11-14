Leclerc: 'Bugün felaketti, istediklerimizi yapamadık'

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde 2. sıralama turu seansında elenen Ferrari pilotları açıklamalarda bulundu.



Leclerc açıklamasında; "Aracın performansını açıklayamam, sabah çok iyiydik, bugün kötüydük. Öğleden sonrası bizim için felaketti. Bir türlü lastikleri çalıştıramadık, yol tutuşu yakalayamadık. Seansın tamamında çok zorlandık." dedi.



Vettel ise; "Yarışı göreceğiz. Hava şartlarını da görmek lazım, her şey olabilir. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Zemin çok kaygan ama bu herkes için aynı." diyerek konuştu.



