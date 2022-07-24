Leclerc bariyerlerde, Max zirvede

Paul Ricard'da kazanan Red Bull pilotu Max Verstappen oldu. Charles Leclerc, yarışı lider götürürken 18. turda bariyerlere girdi ve kritik bir galibiyeti kaçırdı.



Kariyerinin 300. yarışına çıkan Lewis Hamilton, 5. sıradan başladığı yarışı 2. sırada bitirdi. Hamilton böylece 187. keza podyumda bitirmeyi başardı.



Bir diğer Mercedes pilotu George Russell, Sergio Perez'i son turlarda geride bırakarak podyumun son basamağına çıkmayı başardı.



Mekanik değişiklikler nedeniyle yarışa son sıradan başlayan ve pit ekibinin hatası nedeniyle 5 saniye de ceza yiyen Carlos Sainz, en hızlı turun da sahibi olarak yarışı 5. sırada bitirdi.





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