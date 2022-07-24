Leclerc bariyerlerde, Max zirvede

Büyük bir heyecana sahne olan Formula 1 sezonunun 12. yarışında Charles Leclerc, rahat rahat lider götürürken bariyerlere girdi ve yarış dışı kaldı. Max Verstappen kazanarak zirvedeki puan farkını 63'e çıkardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Leclerc bariyerlerde, Max zirvede
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24 Temmuz 2022 17:38
Paul Ricard'da kazanan Red Bull pilotu Max Verstappen oldu. Charles Leclerc, yarışı lider götürürken 18. turda bariyerlere girdi ve kritik bir galibiyeti kaçırdı.

Kariyerinin 300. yarışına çıkan Lewis Hamilton, 5. sıradan başladığı yarışı 2. sırada bitirdi. Hamilton böylece 187. keza podyumda bitirmeyi başardı.

Bir diğer Mercedes pilotu George Russell, Sergio Perez'i son turlarda geride bırakarak podyumun son basamağına çıkmayı başardı.

Mekanik değişiklikler nedeniyle yarışa son sıradan başlayan ve pit ekibinin hatası nedeniyle 5 saniye de ceza yiyen Carlos Sainz, en hızlı turun da sahibi olarak yarışı 5. sırada bitirdi.

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