Lecce, Güven Yalçın'ı yeniden istiyor

Beşiktaş'ın geçen sezon İtalya'da Lecce'ye kiraya verdiği Güven Yalçın'la ilgili flaş bir gelişme gündeme geldi.

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Lecce, Güven Yalçın'ı yeniden istiyor
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22 Haziran 2021 08:25
Lecce geçen sezon Beşiktaş'tan kiraladığı Güven Yalçın'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor.

İtalya basınında yer alan haberlerde, Lecce'nin Güven'i tekrar istediği yazıldı.

La Gazzetta dello Sport, son sezonda hiçbir zaman 11'de başlamayan ve hiçbir zaman gerçekten takımı etkileyemeyen Güven'in, Salento'ya (Lecce idman sahası)olası dönüşü senaryosunu gündeme getirdi. Gazete haberinde, Aynı zamanda Corvino, Türk forvet Güven Yalçın'ı (Beşiktaş) Salento'ya geri getirmek için müzakereleri yeniden başlattı" ifadelerini kullandı.

Serie B takımında geçen sezon 10 maçta oynayan 22 yaşındaki forvetin de İtalya'da kalmaya sıcak baktığı aktarıldı.


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