Lecce'den, Hjulmand için resmi açıklama

Serie A ekiplerindenforma giyen Danimarkalı orta saha oyuncusuyeni adresi netleşiyor.Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Hjulmand'ayetkilileri ilegörüşmeleri yapması içinaçıkladı. Lecce ile Sporting Lizbon, Hjulmand transferi içinkarşılığında anlaşmaya varmıştı.İsmi bir süre Fenerbahçe ile de anılan Hjulmand için Fenerbahçe ile Lecce görüşmelerde bulunmuş ancak bonservis bedelinde anlaşmaya varılamamıştı.Geçtiğimiz sezon Lecce formasıyla 35 resmi maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 5 asist kaydetmişti.