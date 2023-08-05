Lecce'den, Hjulmand için resmi açıklama

Serie A ekiplerinden Lecce, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Danimarkalı orta saha oyuncusu Morten Hjulmand'a Sporting Lizbon ile görüşmesi için izin verildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Lecce'den, Hjulmand için resmi açıklama
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05 Ağustos 2023 17:13
Serie A ekiplerinden Lecce'de forma giyen Danimarkalı orta saha oyuncusu Morten Hjulmand'ın yeni adresi netleşiyor.

Lecce Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Hjulmand'a Sporting Lizbon yetkilileri ile transfer görüşmeleri yapması için izin verildiğini açıkladı. Lecce ile Sporting Lizbon, Hjulmand transferi için 20 milyon euro karşılığında anlaşmaya varmıştı.



FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI

İsmi bir süre Fenerbahçe ile de anılan Hjulmand için Fenerbahçe ile Lecce görüşmelerde bulunmuş ancak bonservis bedelinde anlaşmaya varılamamıştı.

Geçtiğimiz sezon Lecce formasıyla 35 resmi maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 5 asist kaydetmişti.

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