Lecce'den, Hjulmand için resmi açıklama

Serie A ekiplerinden Lecce'de forma giyen Danimarkalı orta saha oyuncusu Morten Hjulmand'ın yeni adresi netleşiyor.
Lecce Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Hjulmand'a Sporting Lizbon yetkilileri ile transfer görüşmeleri yapması için izin verildiğini açıkladı. Lecce ile Sporting Lizbon, Hjulmand transferi için 20 milyon euro karşılığında anlaşmaya varmıştı.
FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI
İsmi bir süre Fenerbahçe ile de anılan Hjulmand için Fenerbahçe ile Lecce görüşmelerde bulunmuş ancak bonservis bedelinde anlaşmaya varılamamıştı.
Geçtiğimiz sezon Lecce formasıyla 35 resmi maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 5 asist kaydetmişti.
Lecce Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Hjulmand'a Sporting Lizbon yetkilileri ile transfer görüşmeleri yapması için izin verildiğini açıkladı. Lecce ile Sporting Lizbon, Hjulmand transferi için 20 milyon euro karşılığında anlaşmaya varmıştı.
FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI
İsmi bir süre Fenerbahçe ile de anılan Hjulmand için Fenerbahçe ile Lecce görüşmelerde bulunmuş ancak bonservis bedelinde anlaşmaya varılamamıştı.
Geçtiğimiz sezon Lecce formasıyla 35 resmi maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 5 asist kaydetmişti.