LeBron'un rekabetçiliği, "baskıcı, ezici ve anti-sosyal bir hal alabiliyor" iddiası!

Los Angeles Lakers'in süperstarı LeBron James'in rekabetçi yönünün, "baskıcı, ezici ve anti-sosyal bir hal alabileceğine" dair söylentiler ortaya çıktı.



Birçok süperstar gibi LeBron da zorlu bir kişiliğe sahip. Süperstara yakın bir kaynağa göre, James'in rekabetçiliği, etrafındaki insanlar için başa çıkması zor olabiliyor.



LeBron'un, kendisiyle aynı tutumu paylaşmayanlarla sorunları olduğu iddia edildi ve James, dokuz kez üst üste NBA Finalinde oynadığı ve bu sezon başka bir tane daha kovaladığından ötürü, bu yöntem kendisi adına işe yarıyor gibi görünüyor.



TrueHoop'tan Henry Abbott, konu hakkında şunları kaleme aldı:



"LeBron'un rekabetçi yönü, baskıcı, ezici ve anti-sosyal bir hal alabiliyor. Onu iyi tanıyan bir kaynak bunu 'spor dünyasında en az anlatılan hikaye' olarak adlandırıyor. Ortalama motivasyona sahip olanların etrafında sıkıntı çeker, kendisi kadar çok çalışmayanlara karşı tahammülsüzdür ve hatalara karşı çok az toleransı vardır.



"Çoğu seneler, bulunduğu takımlar ruhsal açıdan bir vergi öder. Bu yıl işin matematiği biraz farklı, ve bu da sırf olağanüstü bir fiziksel durumda olduğu için değil. Ayrıca, LeBron'u yumuşatma etkisine sahip olan ve sevilen oyuncu Anthony Davis ile mutlu bir şekilde eşleşmiş durumda."



