LeBron'un oğlu Bronny, e-spor organizasyonu ile anlaştı!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in 15 yaşındaki oğlu Bronny James, resmi olarak e-spor organizasyonu FaZe Clan'a katıldı.



Bronny, şu anda Los Angeles'taki Sierra Canyon School'da ikinci sınıfa gidiyor. 2023 sınıfının en iyi yıldız adaylardan biri olarak kabul edilen Bronny, şu anda ESPN'in tahmin listesinde 24. sırada yer alıyor.



Bronny'nin halihazırda büyük bir online takipçi miktarı bulunuyor. Instagram'da 5.5 milyondan fazla, TikTok'ta 4.3 milyondan fazla ve Twitch'te 300.000'den fazla takipçisi bulunuyor. Bronny, canlı yayınlarını (özellikle Fortnite ve Call of Duty oynarken) yeni "FaZe Bronny" nickname'i ile başlatacak.



Bronny, FaZe Clan'e katılan son atlet oldu. Philadelphia 76ers'ın yıldızı Ben Simmons, Pittsburgh Steelers oyuncusu JuJu Smith-Schuster ve Miami Heat forveti Meyers Leonard'ın hepsi, şimdiden üyeler. ESPN'e göre FaZe Clan'in kadrosunda 40'tan fazla yayıncı yer alıyor. Rapora göre Call of Duty League, Counter Strike: Global Offensive, PlayerUnknown's Battlegrounds, Tom Clancy's Rainbow Six: Siege, FIFA, Fortnite ve VALORANT'da da rekabetçi takımlar kuruluyor.