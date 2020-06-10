LeBron'un oğlu Bronny, 24. sırada yer aldı!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in oğlu Bronny James, ESPN'in 2023 lise basketbol sınıfı için en iyi 25 oyuncu listesinde 24. sırada yer aldı.ESPN, 2023 lise basketbol sınıfı için ilk 25 kişiyi bazı büyük isimler ve sürprizlerle birlikte yayınladı. Muhtemelen listenin en ünlüsü Bronny James, 24. sırada yer buldu.Listede D.J. Wagner 1 numaranın sahibi oldu. Lise basketbolu efsanesi Dajuan Wagner'in oğlu ve NBA ve NCAA şampiyonu Milt Wagner'in torunu olan D.J. Wagner, sınıfının en iyi oyuncusu olurken, ardından Jalen Lewis geldi ve son günlerde basketboldaki en ünlü isimlerden biri olan Mikey Williams, üçüncü sıraya yerleştirildi.24 numaralı sırada, birçok kişinin listede daha iyi bir konumda olacağını düşündüğü Bronny bulunuyor. Bronny, sıralamada sadece Jared McCain'i geride bıraktı, lakin bu, ilk 25 oyuncu listesine ilk defa girişi. Sierra Canyon'da birinci sınıfı yeni bitiren Bronny'nin geleceğinin oldukça umut verici olduğuna şüphe yok.