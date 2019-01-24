LeBron'un durumu, Pazar gecesi için de kesin değil

LeBron James'in bu geceki Minnesota Timberwolves maçında kenarda oturacağı, Pazar gecesi oynanacak Phoenix Suns maçı için henüz "oynamayacak" kararı çıkmadığı açıklandı.
Bu, LeBron'un üst üste kaçırdığı 15. maç olacak.
Henüz tam temaslı bir antrenman yapmaya dönmediği söylenen LeBron için, koç Luke Walton, şu açıklamaları yaptı: "Henüz Pazar günkü maç için kenarda olacağı kararı verilmedi. O ve Rondo'nun (Rajon) yarın sabah, ondan sonraki sabah ve ondan sonraki sabah nasıl hissettiklerine bağlı olarak bu karar değişecek."
Lakers, James'siz 5-9 serisinde ve playoff resminden şimdilik çıkmış durumda.