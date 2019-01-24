LeBron'un durumu, Pazar gecesi için de kesin değil

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LeBron James'in bu geceki Minnesota Timberwolves maçında kenarda oturacağı, Pazar gecesi oynanacak Phoenix Suns maçı için henüz "oynamayacak" kararı çıkmadığı açıklandı.Bu, LeBron'un üst üste kaçırdığı 15. maç olacak.Henüz tam temaslı bir antrenman yapmaya dönmediği söylenen LeBron için, koç Luke Walton, şu açıklamaları yaptı:Lakers, James'siz 5-9 serisinde ve playoff resminden şimdilik çıkmış durumda.