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LeBron'un çaylak koleksiyon kartı, 1 milyon dolara alıcı bulabilir!

TMZ Sports'a göre, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in imzalı bir çaylak kartının, 22 Haziran'da açık artırma bloğuna ulaştığında 1 milyon doların üzerinde fiyata satılması bekleniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
TMZ Sports'a göre, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in imzalı bir çaylak kartının, 22 Haziran'da açık artırma bloğuna ulaştığında 1 milyon doların üzerinde fiyata satılması bekleniyor.

2003-04 sezonunun bu Upper Deck Exquisite kartı, üretilen 23 karttan biri ve Goldin Auctions, bir milyon dolardan fazla miktara satılmasını bekliyor.

Kartın durumu, Beckett Authentication Services tarafından 9.5 veya "çok iyi durumda" olarak derecelendirildi.

Goldin Auctions, TMZ Sports'a şunları söyledi:

"Basketbol kartı piyasası alev almış durumda. Bunun, Mike Trout'ın 922.500 dolarla yakın zamanda kırdığı rekoru kırarak, tüm zamanların en değerli basketbol kartı ve en değerli modern kartı haline geleceğini umuyoruz."

Lakers yıldızı tarafından mavi mürekkeple imzalanan kartta, Cleveland Cavaliers formasından bir parça da bulunuyor:




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