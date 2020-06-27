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LeBron'un çaylak kartı için 960 bin dolarlık teklif!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in çaylak koleksiyon kartına 960.000 dolarlık teklif geldiği ve bunun bir rekor olduğu açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in çaylak koleksiyon kartına 960.000 dolarlık teklif geldiği ve bunun bir rekor olduğu açıklandı.

Koronavirüs pandemisinin ABD'deki çoğu insanın mali durumları üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu inkar edilemese de, LeBron'un çaylak kartına 960.000 dolar teklif ettiği bildirilen bir basketbol hatırası meraklısı için, bu kesinlikle geçerli gözükmüyor.

NBA yorumcusu Darren Rovell, kartı Twitter'da paylaştı ve şu açıklamayı yaptı:



"Modern bir kart için yeni bir rekorumuz var. Bu LeBron kartı şu anda @GoldinAuctions satışında alıcının primi de dahil olmak üzere 960.000 dolar. Açık artırmanın bitmesine 23 gün kaldı. Önceki rekor geçtiğimiz ay 922.500 dolara satılan Mike Trout kartıydı."

960.000 dolar henüz sadece bir teklif ve teklif sahibinin kartı satın almadan önce 23 gün daha beklemesi gerekiyor.


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