LeBron'un çaylak kartı için 960 bin dolarlık teklif!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in çaylak koleksiyon kartına 960.000 dolarlık teklif geldiği ve bunun bir rekor olduğu açıklandı.Koronavirüs pandemisinin ABD'deki çoğu insanın mali durumları üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu inkar edilemese de, LeBron'un çaylak kartına 960.000 dolar teklif ettiği bildirilen bir basketbol hatırası meraklısı için, bu kesinlikle geçerli gözükmüyor.NBA yorumcusu Darren Rovell, kartı Twitter'da paylaştı ve şu açıklamayı yaptı:960.000 dolar henüz sadece bir teklif ve teklif sahibinin kartı satın almadan önce 23 gün daha beklemesi gerekiyor.