LeBron'un çaylak kartı, 1.845 milyon dolara satıldı!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in 2003-04 çaylak sezonundan bir Upper Deck koleksiyon kartının, Pazar günü yapılan bir açık artırmada 1.845 milyon dolara satıldığı bildirildi.Kartın, Lob.com CEO'su Leore Avidar'a satıldığı kaydedildi.Fiyat, modern kartlar arasında rekor kırdı ve şimdiye kadar satın alınan en pahalı basketbol kartı unvanını kazandı.Goldin Auctions'ın kurucusu Ken Goldin, şu açıklamaları yaptı:James için Patch Autograph Parallel koleksiyonunun sadece 23 versiyonu üretilmişti. Kart, Beckett'ten 9.5 derecesinde "iyi durumda" notu aldı.