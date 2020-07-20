LeBron'un çaylak kartı, 1.845 milyon dolara satıldı!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in 2003-04 çaylak sezonundan bir Upper Deck koleksiyon kartının, Pazar günü yapılan bir açık artırmada 1.845 milyon dolara satıldığı bildirildi.
Kartın, Lob.com CEO'su Leore Avidar'a satıldığı kaydedildi.
Fiyat, modern kartlar arasında rekor kırdı ve şimdiye kadar satın alınan en pahalı basketbol kartı unvanını kazandı.
Goldin Auctions'ın kurucusu Ken Goldin, şu açıklamaları yaptı: "Bir T206 (Honus) Wagner veya 1952 (Mickey) Mantle'dan bahsediyor olsaydık, muhtemelen o kadar haber olmazdı. Ama tam anlamıyla 17 yıl önce üretilen ve hala NBA'de oynayan bir adam için olan bir kart olunca, birçok insan için şok edici bir haber. Benim sektörümün birkaç yıldır gittiği nokta bu şekilde."
James için Patch Autograph Parallel koleksiyonunun sadece 23 versiyonu üretilmişti. Kart, Beckett'ten 9.5 derecesinde "iyi durumda" notu aldı.