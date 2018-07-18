LeBron'un bir Laker olarak ilk açıklamaları!

LeBron James, Los Angeles Lakers'a katılması sonrası, ilk kez bu konuyla ilgili konuştu.
LeBron duygularını şöyle ifade etti: "Lakers'a baktığınızda, bu denli geçmişi olan bir takımda oynamak ve Magic Johnson gibi çocukken idol olarak almış sayıldığım biriyle ortak olma şansımın olması, - ve hep Magic gibi bakmadan paslar atmaya, Showtime dönemindeki Magic gibi olmaya çalışırdım - ve şimdi bu noktada meyvesini vermesi... sanırım zamanlama en önemli şey. Şu anda bu pozisyonda olmak, bir Laker olacağım için duyduğum heyecan, beni bunun bir parçası olduğum için mutlu ediyor çünkü Lakers'ın tarihi bir organizasyon olduğuna inanıyorum ve bunu hepimiz biliyoruz. Fakat bu aynı zamanda da bir şampiyonluk organizasyonu ve dönmeye çalıştığımız nokta ise orası. Bu kültürün ve bu noktaya dönüşümüzün yolunun bir parçası olduğumdan ötürü mutluyum."
Cleveland'da verdiği sözü 2016'da getirdiği şampiyonlukla tutmuş olan LeBron, şimdi de kariyerinde yeni bir sayfayı altın-mor formayla açacak.