LeBron'un bir Laker olarak ilk açıklamaları!

İLGİLİ VİDEO

LeBron James, Los Angeles Lakers'a katılması sonrası, ilk kez bu konuyla ilgili konuştu.LeBron duygularını şöyle ifade etti:Cleveland'da verdiği sözü 2016'da getirdiği şampiyonlukla tutmuş olan LeBron, şimdi de kariyerinde yeni bir sayfayı altın-mor formayla açacak.