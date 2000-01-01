LeBron'u, bir oyuncunun en çok hangi özellikleri etkiliyor?

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, başka oyuncularda en çok hayran olduğu becerilerin neler olduğunu paylaştı.



Bu gece Lakers'ın Dallas Mavericks ile yapacağı Noel Günü karşılaşmasından önce LA Times ile yaptığı bir röportajda James, başka oyuncularda en çok hangi özelliklere hayranlık duyduğunu paylaştı:



"Bence önemli olan nokta, oyunun içindeki oyunlar. Savunmadayken sizin ve diğer oyuncuların, ne yapacağını kestiremediğiniz ve takım arkadaşları için oyun kurabilen adamlar var. Burada asıl nokta sayı bulmak da değil. Savunmacının ve hatta kendi takım arkadaşının bile görmediği şeyleri görebilen ve pasları ulaştırabilen adamlardan bahsediyorum. Bunlar beni oldukça etkileyen şeyler."



Kariyerinin başlangıcından beri çok yönlü bir oyuncu olarak bilinen LeBron, bu konuda tarihin en iyilerden biri.



2019-20 sezonunun asist lideri, Lakers ile geçtiğimiz sezon şampiyon olmuştu. Dördüncü NBA şampiyonluğunu kazandıktan sonra 74 gün dinlenebilen LeBron, bu sezon playofflar için enerjisini kesinlikle korumaya çalışacak.



