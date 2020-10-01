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LeBron'la takım arkadaşı olmak, Howard için nasıl bir duygu?

Los Angeles Lakers'ın pivotu Dwight Howard, LeBron James'e karşı yıllarca rekabet ettikten sonra, kendisiyle oynamak hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers'ın pivotu Dwight Howard, LeBron James'e karşı yıllarca rekabet ettikten sonra, kendisiyle oynamak hakkında konuştu.

Kariyerinde ilk kez LeBron ile takım arkadaşı olan Howard, Lakers ekibinin Miami Heat'e karşı dün geceki NBA Finalleri'nin 1. maçın galibiyeti sonrası, bunun kendisi için nasıl bir şey olduğunu açıkladı:

"Ben ve LeBron 15 yaşımızdan beri birbirimize karşı oynuyorduk. Yani yaptığı her şeyi gördüm. 17. yılında hala çok yüksek bir seviyede oynayabildiğini görmek beni mutlu ediyor. Oyununu çok sevmesi ve saha dışında birbirimizin yanında olmaktan zevk almamızla, son birkaç aydır burada bu bubble'ın içinde gerçekten aramız daha da iyi oldu. Biz, büyük bir aile gibiyiz."


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