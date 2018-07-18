LeBron'dan yeni bir belgesel: "Shut Up and Dribble"

LeBron James, Ekim ayında Showtime kanalında yayınlanacak üç bölümlük bir belgesel olan "Shut Up and Dribble" ın idari yapımcılığını yapacak.



Belgeselin adı, "Shut Up and Dribble" (Sus ve Topunu Sür), Fox News sunucusu Laura Ingraham'ın Şubat ayında LeBron'a yaptığı yorumdan geliyor. Ingraham, politik konularda James'in siyaset tartışmayı bırakması için kendisine böyle bir ifade kullanmıştı.



Bu belgesel serisi, sporcuların mevcut siyasi ve kültürel iklimdeki rolünü NBA'nin zemini karşısında inceleyecek.



James, iş ortağı Maverick Carter ve temsilcisi Rich Paul ile birlikte dizinin idari yapımcılığını yapacak. 2015'te Showtime'ın "Kobe Bryant's Muse"'unu yöneten Gotham Chopra ise, projeyi yöneten isim olacak.



Seri, ligin modern tarihini ve oyuncularını 1976 Amerikan Basketbol Birliği ve Ulusal Basketbol Birliği'nin birleştiği dönemden başlayacak. En iyi oyuncuların, birer ikona dönüşürken, iş ve moda gibi alanlardaki kötü şöhretlerini bu süreç içerisinde nasıl genişlettiklerini anlatacak.



