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LeBron'dan, Scottie Pippen benzetmesine tepki!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, eski NBA oyuncuları Richard Jefferson ve Jay Williams'ın, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun "Michael Jordan'a ihtiyacı olan bir Scottie Pippen" olduğu hakkındaki tartışmalarına adı karışınca, yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, eski NBA oyuncuları Richard Jefferson ve Jay Williams'ın, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun "Michael Jordan'a ihtiyacı olan bir Scottie Pippen" olduğu hakkındaki tartışmalarına adı karışınca, yanıt verdi.

Bucks, ikinci tur playoff serisinde Miami Heat'e karşı 0-2 geride olması sonrası, yakında MVP seçileceği tahmin edilen Giannis'in oyunyla ilgili eleştiriler oldukça yoğun bir biçimde artmaya başlamıştı.

Bir yorum da, eski oyuncu Jefferson'dan gelmiş ve kendisi "Giannis, Jordan'ına ihtiyaç duyan bir Pippen" şeklinde bir tweet atmıştı.

Bir başka analist Williams, Antetokounmpo'yu savunarak, başka büyük yeteneklerin bir şampiyonluk yarışmacısı takımın üst düzey süperstarı olarak konumlarını bulmanın biraz zaman alabileceğini belirtti.

WILLIAMS, LeBRON ÖRNEĞİNİ VERİNCE...

Williams, Jefferson'a yanıt olarak, Heat'in 2010-14 yılları arasındaki LeBron - Dwyane Wade eşleşmesini ortaya koydu:

"LeBron da bir zamanlar Dwyane Wade'in Pippen'ıydı. İşin zorlu tarafını geride bırakana kadar, bunda yanlış olan bir şey yok."

James, Antetokounmpo'nun tavanı ile ilgili tartışmaya bir süperstar olarak dahil edilmekten hoşnut kalmamıştı ve şu tweet'i yolladı:

"Bana bu konuyla ne yapmam gerektiğini açıkla! Burada Houston için hazırlanmakla uğraşıyorum. Ve bu arada, ben asla kendimden başka kimse olmadım! Kral işi!"


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