LeBron'dan Luka Doncic'e büyük övgüler!: "NBA'de favorilerimden!"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Dallas Mavericks'in yıldızı Luka Doncic'e övgülerde bulundu genç oyuncunun NBA'de en sevdiği oyunculardan biri olduğunu söyledi.



LeBron, Allie Clifton, Richard Jefferson ve Channing Frye tarafından sunulan Rode Trippin' podcast'inin son bölümünde, 21 yaşındaki yıldız oyuncu Luka'dan övgüyle bahsetti:



"Luka bugün NBA'deki en sevdiğim oyunculardan biri. En basitinden, benim oyunu oynama tarzımın, onun çok sevdiğim oynama tarzı olmasından ötürü. Takım öncelikli ve arkadaşlarını oyuna dahil eden biçimde. Beni sayı atmaya yönelik kışkırtırsan, ben de sayı atarım ama aynı zamanda takım arkadaşlarımı da oyuna dahil ederim. Fakat önceliğim sadece takımdır ve oynarken neşe duygusunu asla eksik etmem."



"LUKA'YI, TEAM LeBRON'UN YÜZÜ YAPMAK İSTEDİM"



LeBron, Luka'ya duyduğu inanç seviyesinin, Nike'nin altında kendisini Team LeBron'un yüzü yapmaya hazır olacak kadar yüksek olduğunu açıkladı:



"Luka, Nike ile sözleşme görüşmelerinden geçtiğinde ve onu bir noktada antrenmanlarda Jordan'lar ve başka markaları giydiğini gördüğünüzde, ben de 'Team LeBron'u' oluşturmak ve Luka'nın Nike'deki ilk imzam olmasını istemiştim. İstediğim buydu.



Nike'daki adamlarımın buna hazır olduğuna inanmıyorum. Ve tabii ki Jordan'ı seçtiği için bunu yapamadılar ama Luka'nın bunu bilip bilmediğini bilmiyorum. Artık biliyor ama. Luka'nın, bu olaylar yaşanırken Team LeBron'un ilk imzası olmasını istemiştim. Ama olmamıştı. Lakin kendisi hala Jordan'la Nike'nin aynı şemsiyesi altında bulunmuş oluyor.



Ve ona bu kadar inanmıştım... Benim adamım olmasını istemiştim. İlk adamımın o olmasını istemiştim çünkü temsil ettiği şeye bayılıyorum. Hem sahadaki hem de saha dışındaki kişiliğini çok seviyorum. Harika bir adam."



Luka, NBA'deki ikinci sezonunda maç başına 28.8 sayı, 9.4 ribaund ve 8.8 asist ortalamaları ile Mavericks'in playofflara geri dönmesine ve ilk turda LA Clippers ile mücadele etmesine yardımcı olmuştu.



