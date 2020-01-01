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LeBron'dan Kuzma'ya övgüler!: "Oyun onun için yavaşlıyor!"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, takım arkadaşı Kyle Kuzma'yı Minnesota Timberwolves karşısındaki 20 sayılık performansının ardından övdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, takım arkadaşı Kyle Kuzma'yı Minnesota Timberwolves karşısındaki 20 sayılık performansının ardından övdü.

Anthony Davis'in yokluğunda, Kuzma sahada dakikaların arttığını görmüş ve Lakers'ın Timberwolves'a karşı 127-91'lik galibiyetinde 29 dakika sahada kalarak 20 sayı kaydetmişti.

Maçtan sonra LeBron, Kuzma'nın oyununu nasıl geliştirdiğini anlattı:

"Oyun onun için yavaşlıyor. Skor üretmesi açısından diyorum. Hepimiz bunu yapabildiğini biliyorduk. El kaldırsınlar ya da kaldırmasınlar, şut sokabiliyor. Ama bu yıl şimdiye kadar yaptıklarını, önceki sezon playofflarda ve kısa antrenman kampımızda yapmaya başlamıştı ve şimdi artık ekstra pasları verdiğini görmeye başladınız. Oyun kurduğunu görebiliyorsunuz. Bu gece hızlı hücumda KCP'ye (Kentavious Caldwell-Pope) verdiği pasa dikkatinizi çekerim.

Smaç basması için Trez'e (Montrezl Harrell) indirdiği pası da gördünüz. İlk iki yılında görmediği şekilde takım arkadaşlarını görmeye başladı. Bunların hepsi gelişimin bir parçası. Dördüncü yılında ve oyun onun için muazzam bir şekilde yavaşlıyor. Çıkıp oyununu oynuyor."


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