LeBron'dan koronavirüs tepkisi: "2020'yi iptal edelim!"

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, ligdeki ilk koronavirüs vakasından sonra ligin askıya alınma kararına tepki gösterdi.



Bundan önce kendisine bu ihtimal sorulduğunda "Taraftarlar yoksa, ben de oynamam" diyen James, olasılığın NBA tarafından tartışıldığının farkında olmadığını belirtmişti.



LeBron, geçtiğimiz gün muhabirlerle konuştuğunda, söylediği ifadenin değerlendirmeye alınan bir şey olmadığını sandığını, şu ifadelerle açıklamıştı:



"Komik bir durum, çünkü seyirciler olmadan oynayabileceğimize dair soru sorulduğunda, kapalı kapıların arkasında belirli bir virüsle ilgili bir konuşma olduğu konusunda hiçbir fikrim yoktu. Tabii ki, taraftarların olmaması beni çok hayal kırıklığına uğratırdı, çünkü ben bunun için, ailem için ve hayranlarım için oynuyorum. O noktaya varırsa, kimsenin maçlara gelemeyeceğini söylüyorlar, bu yüzden hayal kırıklığına uğrarım. Ama aynı zamanda neler olup bittiğini takip eden insanları da dinlemeniz gerekir."



"Eğer bunun oyuncuların ve takımın güvenliği için olduğunu düşünüyorlarsa, hepimiz buna uyarız."



"ÇOK ZORLU BİR ÜÇ AY OLDU!"



LeBron, 2020 yılında gerçekleşen her şeyden ötürü açıkça hayal kırıklığına uğradığını, Twitter'da şöyle belirtti:



"Spor etkinliklerini, okulu, ofis işlerini falan iptal ediyoruz. Aslında iptal etmemiz gereken şey 2020! Lanet olsun, çok zorlu bir 3 ay oldu. Tanrı sizi korusun ve güvende kalın."



Utah Jazz pivotu Rudy Gobert'in koronavirüs için pozitif çıkmasıyla NBA, virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için olası çözümler bulmaya çalışırken, sezonun askıya alınması kararını vermişti.



