LeBron'dan Jokic'e büyük övgüler!: "Bu sene bir seviye daha atladı!"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic'in "inanılmaz bir yeteneğe sahip" olduğunu ve pasörlüğünü eski NBA pivotu Arvydas Sabonis'e benzettiğini söyledi.



Şu anda maç başına 8.4 asistle ligin asist liderliğini Phoenix Suns point guardı Chris Paul ile paylaşan Jokic, saha görüşü yeteneği ile LeBron'dan övgü aldı.



James, muhabirlere yaptığı açıklamalarda, Jokic'ten şu şekilde bahsetti:



"Adamın sahayı ve pozisyonları gerçekleşmeden önce görebilme konusunda inanılmaz bir yeteneği var. Arvydas Sabonis de geçmişte pasörlüğüyle böyle şeyler yapıyordu. O zamanlar Portland Trail Blazers için yaptığı şeyler burada insanlara inanılmaz geliyordu, çünkü 2.10'luk bir adamın o şekilde pas verebildiğini kimse görmemişti. Ama milli takımda oynadığı dönemden videolarına bakarsanız, Avrupa'dakiler bunu önceden görmüşlerdi.



Sanırım Joker için de aynı şeyi söyleyebilirsiniz. NBA öncesi dönemde Milli takımda da muhtemelen aynı şeyleri yapıyordu. Pas vermek ödüllendirici bir şeydir. Kendiniz için değil, takım arkadaşlarınız için. Herkes kendini oyuna dahil hisseder. Ve takımdaki en iyi oyuncu olup topu paylaştığınızda, diğer oyuncular da sizin kadar önemli olduklarını hissederler.



Joker her yıl daha iyi olmaya devam ediyor ve bu yıl bir seviye daha atlıyor. Bunu görmek güzel. Yalnızca kendisi için değil, aynı zamanda takım arkadaşlarının sevgisi ve neşesi için oynayan adamları izlemeyi çok severim."



