LeBron'dan, Giannis'in iltifatlarına cevap: "O da çok iyi oyuncu.."

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun geçmişte kendisine bulunduğu iltifatlara, geçtiğimiz gece yanıt verdi.



Önceki ay Giannis, MVP ödülü yarışında önceki sezon geride bıraktığı LeBron için şu şekilde bir övgüde bulunmuştu:



"LeBron benim için harika bir rakip ve şu anda dünyanın en iyi oyuncusu olduğu için, yenmek istediğim kişi de o. MVP'nin kim olduğu önemli değil, en iyisi hala o. Ben öyle diyorum, dünyanın en iyisi odur."



LeBron dün gece, Giannis'in bu övgülerine aynı şekilde bir iltifatla cevap verdi:



"Meslektaşlarınız tarafından saygı görmek, her zaman çok değerlidir. Kendisi de oldukça iyi bir oyuncu."



James dün gece 34 sayı (13/25 şut isabeti, 6/10 üçlük isabeti), 6 ribaund ve 8 asistle Lakers'ı, Bucks karşısında 113-106 galibiyete taşımıştı.



Antetokounmpo ise 25 sayı (11/17 şut isabeti) ve 12 ribaund ile oynamıştı.



