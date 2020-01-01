LeBron'dan eski arkadaşı Jones'a tebrikler!: "Harika bir iş çıkarıyor"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Phoenix Suns genel menajeri ve eski takım arkadaşı James Jones'u, ölü sezonda yaptığı hamlelerden ötürü takdir etti.



Suns, geçtğimiz haftalarda Chris Paul'u kadroya ekledikten sonra, önümüzdeki sezon playofflar için mücadele etmek adına Batı'da yarışmaya hazır takımlar arasında olarak görüldü.



LeBron, "Road Trippin" podcastinde konuk olduğunda, Jones hakkında şu şekilde konuştu:



"Adamım James Jones orada çok iyi iş çıkardı. Sadece CP3'yi almakla kalmayıp, aynı zamanda bu ekibi yapılandırmakta da harika bir iş yaptı.



Geleceğin süperstarı olan All-Star Devin Booker'ın yanına ekleme yapma konusunda James şu sıralar gerçekten çok iyi iş yapıyor."



Uzun süredir arkadaşlıkları olan Jones ve James, Miami Heat ve Cleveland Cavaliers'ta takım arkadaşları olarak üst üste yedi kez NBA Finalleri'ne yükselmişlerdi.



Suns, Chris Paul, Jae Crowder, E'Twaun Moore ve Langston Galloway'i kadroya ekleyerek, bu ölü sezon boyunca takıma derinlik ve veteran liderliği sağlamış oldu.



