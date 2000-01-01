LeBron'dan, Ericka Weems için adalet çağrısı!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, geçtiğimiz günlerde Ohio'da öldürülen, Cleveland Cavaliers'ın scout direktörü Brandon Weems'in 37 yaşındaki ablası Ericka Weems için adalet çağrısında bulundu.



James, şu tweetle adalet çağrısında bulundu:



"AKRON OHIO!! Kardeşimin kız kardeşi, geçtiğimiz hafta sonu evinde öldürüldü! Kimin yaptığına ve neden yapıldığına dair, kardeşimin ailesinin bazı cevaplara ihtiyacı var. Canım şehrim, bu berbat, utanç verici ve iğrenç şeyi, böylesine şefkatli, sevgi dolu bir meleğe bunu kimin yaptığını bulmanız gerekiyor! #EricaWeemsiçinadalet."



Akron Beacon Journal'a göre Weems, ölümcül bir şekilde vurulduktan sonra, Pazartesi öğleden sonra saat 3 civarında evinde ölü bulundu. Yerel gazete, Weems'in bu yıl Akron'a taşındıktan sonra bir kreş yöneticiliği yaptığını bildirdi.



New York Daily News'ten Kristian Winfield'a göre, Ericka, 2017'de Cavaliers'ın scoutlık direktörlüğüne terfi eden ve Akron'daki St. Mary-St. Vincent Lisesi'nde James'in takım arkadaşı olan Brandon Weems'in kız kardeşiydi.



Cleveland Cavaliers, yaptığı bir duyuruda, şu ifadeleri kullandı:



"Tüm Cavaliers organizasyonu, Brandon Weems'in kız kardeşi Ericka'nın trajik ölümünü öğrendiği için çok üzülmüştür. Yüreğimiz, bu anlamsız eylem yüzünden acı dolmuştur. Brandon'a, tüm Weems ailesine, sevdiklerine ve Akron toplumuna en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Bu son derece zor dönemde Brandon'ın yanında olacağız ve Ericka için adaleti bulmaya yardımcı olmak adına, yardım ve kaynaklarımızı kullanacağız."



LeBron, 2018 yılında şehirde 400'den fazla öğrenciye hizmet veren ve ayrıca öğrencilere ücretsiz ders, bisiklet, ulaşım, kahvaltı ve öğle yemeği sağlayan I Promise Okulunu açmıştı.



