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LeBron'dan, Colin Kaepernick'e: "Seninle diz çöküyorum..."

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Instagram hesabında, her zaman eski NFL oyuncusu Colin Kaepernick'in yanında olacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Instagram hesabında, her zaman eski NFL oyuncusu Colin Kaepernick'in yanında olacağını söyledi.

Kaepernick, James'e ırksal adaletsizliği protesto ettiği için teşekkür eden bir not gönderdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Dört yıl önce 14 Ağustos 2016'da sistemik ırkçılığı ve sosyal adaletsizliği protesto etmeye başladım. Aradığım şey, gerçeklikti. Bana gösterdiğin şey ise dayanışma. Bizi ileriye taşıyan şey sevgidir. Kararından dönmediğin için teşekkürler."

LeBron, IG hesabından, "Senin yanında ayakta duruyorum / diz çöküyorum kardeşim. Teşekkür ederim." şeklinde yanıt verdi.

NBA oyuncuları, hafta sonu Wisconsin'de Jacob Blake'in vurulmasının ardından Çarşamba ve Perşembe günkü maçları boykot etmeye karar vermişlerdi. Blake, polis tarafından sırtından yedi kez vurulmuş ve belden aşağısı felç olmuştu.


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