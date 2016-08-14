LeBron'dan, Colin Kaepernick'e: "Seninle diz çöküyorum..."

Colin Kaepernick sent a note to LeBron James thanking him for protesting.



LeBron says he's standing/kneeling next to Kap.



(via @KingJames) pic.twitter.com/T5keNVaTHJ



— SportsCenter (@SportsCenter) August 29, 2020

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Instagram hesabında, her zaman eski NFL oyuncusu Colin Kaepernick'in yanında olacağını söyledi.Kaepernick, James'e ırksal adaletsizliği protesto ettiği için teşekkür eden bir not gönderdi ve şu ifadeleri kullandı:LeBron, IG hesabından,şeklinde yanıt verdi.NBA oyuncuları, hafta sonu Wisconsin'de Jacob Blake'in vurulmasının ardından Çarşamba ve Perşembe günkü maçları boykot etmeye karar vermişlerdi. Blake, polis tarafından sırtından yedi kez vurulmuş ve belden aşağısı felç olmuştu.