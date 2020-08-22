LeBron'dan, 2020 seçim kampanyası "saçmalığına" tepki!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, ABD'de posta yoluyla oylama konusunda korku uyandıran aldatıcı bir dijital reklam kampanyasının, fotoğrafını ve sözlerini bağlam dışında kullanması durumuna tepki gösterdi.James, Facebook'ta reklamları dolaşıma sokan FreedomWorks'ün hareketlerini özetleyen bir Washington Post makalesi ile birlikte, endişelerini tweetlere döktü.Bazı ücretli gönderilerde, James'in fotoğrafı ile birlikte, sandık yerlerinin kapanışını "sistemik ırkçılık ve baskı" olarak damgaladığı ve bu kapanışları posta yoluyla oy verme fırsatlarını genişletme ile ilişkilendirdiği alıntılar yer alıyor. Be bu da James'in yapmadığı bir şeydi.LeBron'un tweet'leri şu şekildeydi:FreedomWorks iletişim direktörü Peter Vicenzi, Washington Post'a web sitesini "ortak bir grubun" kurduğunu ve reklamlar yerleştirdiğini söyledi ve James hakkındaki materyal için "Bu bizim reklamımız değil" ifadesini kullandı.Durum, ABD başkanı Donald Trump'ın yeniden seçilmek için aday olacağı Kasım ayında yapılacak Başkanlık seçimlerinden önce gerçekleşti.Mevzubahis kampanya, şu şekilde görülüyordu: