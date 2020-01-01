LeBron'a, Lakers'tan 85 milyon dolar!

LeBron James ve Los Angeles Lakers'ın iki yıllığı 85 milyon dolarlık bir maksimum uzatma kontratı için anlaştıkları bildirildi.



Bu kontrat, James'in önümüzdeki yaz serbest oyuncu dönemine girme olasılığını ortadan kaldırıyor. LeBron'un önceki sözleşmesinde 2021-22 sezonu için 41 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonuna sahipti.



James 30 Aralık'ta 36 yaşına giriyor ve yeni anlaşma 2022-23 sezonuna (NBA'deki 20'nci sezonu olacak) ve 38'inci doğum gününe kadar uzanıyor.



LeBron, 2022-23 sezonunda NBA'in tüm zamanların en skorer ismi olarak Kareem Abdul-Jabbar'ı geçme temposunda ilerliyor.



Bron'ın en büyük oğlu Bronny, 2023'te liseden mezun olma yolunda ilerliyor. Bronny, o zamana kadar ligin uzun süredir devam eden hazırlıktan profesyonelliğe geçiş kuralını değiştirmesi durumunda, doğrudan NBA'e gitme şansına sahip.



Lakers, bir formalite olarak algılanmasına ve önümüzdeki hafta gerçekleşmesi beklenmesine rağmen, Anthony Davis ile yeni bir kontrat için hala anlaşma sağlamış değil.



