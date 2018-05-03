LeBron: "Yorgunluktan ölüyorum"

Cleveland Cavaliers süperstarı LeBron James, dün geceki playoff 7. maçı galibiyeti sonrası "Yorulduğunu" ve sonraki gün uyanana kadar Doğu konferansı yarı finali rakibi Toronto Raptors'ı düşünmek istemediğini söyledi.
LeBron, maç sonrası şu ifadelerde bulundu: "Bir bakıma, kazanmamız için yapmam gerekeni yaptım. Ben verimli olmayı severim. Galibiyetlerimizde 42 sayı ortalama yakaladığımı biliyorum, ama bir o kadar verimliydim de. 16'da 7 şut attığım 6. maç dışında, tüm seri boyunca verimliydim ve savunmayı hep dengesiz bırakmaya çalıştım. Eğer sıkışırmaya gelirlerse, takım arkadaşlarımı doğru yerde bulmaya özen gösterdim." "Şu anda yorgunluktan ölüyorum. Toronto'yu uyuyup uyanana kadar düşünmeyeceğim. Eve gitmeye hazırım. Bitirebilir miyiz. Yoruldum. Eve gitmek istiyorum."
LeBron, seride 34.4 sayı, 10.1 ribaund, 7.7 asist, 1.4 top çalma ve 1.0 blok ortalamayla oynadı.