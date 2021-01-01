LeBron: "Yorgunluk, bacaklarımıza vurdu..."

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, dün gece Detroit Pistons karşısında ekibinin sergilediği kötü performans hakkında konuştu.



Lakers yenilgisinden sonra basınla konuşan LeBron, mağlubiyetin tehlike arz etmediğini açıklarken, takımın uzun deplasman yolculuğunun bir bahane olamayacağının da altını çizdi:



"Halen yapmamız gerekenler var. Oynadığımız maçlarda yapabileceğimiz daha fazla şey var. Daha iyi olmamız gerek. Ve ne olursa olsun, deplasmanda kaç gününüzün geçeceğini de biz belirlemiyoruz. Her takım bu uzun deplasman yolculuklarından geçiyor.



Biz profesyonel adamlarız. Zihnimizi ve vücudumuzu taze tutarak, çıkıp 48 dakika boyunca komple bir oyun sergilememiz gerek. Açıkçası, bunu son birkaç maçta yapmadık. Cumartesi gecesi daha iyi olmalıyız."



LeBron ayrıca, Pistons'ı iyi bir oyun oynadığı için takdir etti:



"Bence Detroit bu gece çok iyi oynadı. Biz iyi oynamadık. İkinci yarıda yorgunluk biraz etkisini gösterdi. Sonucu da bu oldu."



